Подавляющее большинство вкладов в закрывшихся банках были застрахованы - ЦБА
БАКУ/Trend/ - Общая сумма ипотечных кредитов, которые имелись в банках, лицензии которых были аннулированы, составляет около 211 миллионов манатов.
Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции, посвященной аннулированию лицензий NBC Bank и AG Bank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.
По словам Рустамова, судьба указанных кредитов, то есть в какие из действующих банков они будут перенаправлены, будет решаться Ипотечным и кредитно-гарантийный фондом Азербайджана.
Как отметил председатель Центрального банка, подавляющее большинство вкладов были застрахованы, размер не застрахованных вкладов не превышает трех миллионов манатов.
Автор: Эльдар Джанашвили.
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