Подавляющее большинство вкладов в закрывшихся банках были застрахованы - ЦБА

БАКУ/Trend/ - Общая сумма ипотечных кредитов, которые имелись в банках, лицензии которых были аннулированы, составляет около 211 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции, посвященной аннулированию лицензий NBC Bank и AG Bank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, судьба указанных кредитов, то есть в какие из действующих банков они будут перенаправлены, будет решаться Ипотечным и кредитно-гарантийный фондом Азербайджана.

Как отметил председатель Центрального банка, подавляющее большинство вкладов были застрахованы, размер не застрахованных вкладов не превышает трех миллионов манатов.

Автор: Эльдар Джанашвили.