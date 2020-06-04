"Теперь мне завидуют даже соседние села" - Азербайджанский фермер применяет альтернативную энергию – ВИДЕО

Экономика 4 июня 2020 17:16 (UTC+04:00)
"Теперь мне завидуют даже соседние села" - Азербайджанский фермер применяет альтернативную энергию – ВИДЕО

БАКУ/Trend/ - По данным продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, число людей, занимающихся сельским хозяйством, в мире ежегодно уменьшается. Отсутствие электричества, воды и газа, разбитые дороги, а также отсутствие телефонной связи и доступа в Интернет удерживают людей заниматься сельским хозяйством.

Подобные проблемы иногда наблюдаются в Азербайджане. Однако применение современных технологий позволяет фермерам преодолеть ряд трудностей.

Trend представляет репортаж из животноводческой фермы в Сиязани для ознакомления с новыми технологиями.

Фермер Тапдыг Аскеров, долгое время занимавшийся скотоводством, имеет зимний участок в 25 км от Сиязаньского района. По его словам, невозможно вести хозяйство без электричества. Отсутствие света - одна из главных проблем кормления и доения животных.

Фермеры, занимающиеся сельским хозяйством и животноводством, столкнулись с серьезными трудностями при получении электроэнергии. Поскольку летние и зимние пастбища находятся далеко от населенных пунктов, они не имеют доступа к электричеству. Однако некоторые фермеры уже нашли выход из этой проблемы - альтернативная энергетика.

В прошлом для выработки электроэнергии использовались генераторы. Однако каждый раз покупать и перевозить топливо на большие расстояния обходилось дорого. Поэтому Аскеров решил эту проблему раз и навсегда, использовав энергии ветра и солнца. Кроме того, установка этих устройств оказалась намного дешевле, чем ожидалось.

"Цена варьируется в зависимости от количества панелей. Количество панелей означает, сколько электроэнергии вы будете здесь использовать. Может вам достаточно 2 или 3 панели, это будет стоить значительно дешевле. Я использую 14 панелей и потратил на них 6000 манатов. Раньше ежемесячное потребление электроэнергии у меня составляло 300-400 манатов, сейчас я не плачу никаких денег и получаю электричество бесплатно", - сказал он.

Решение проблемы электричества воодушевило Аскерова еще больше. Теперь он думает о расширении собственной фермы. Он планирует увеличить количество животных и открыть новые конюшни в будущем. Фермер даже построил три отдельных дома для пастухов.

Аскеров говорит, что основной проблемой являлось отсутствие электричества. "Если есть свет, все можно сделать. Даже если во всем районе гаснет свет, то на нашей ферме свет постоянный. Соседние деревни завидуют нам, ведь у нас есть свет 24 часа в сутки", - добавил он.

Можно получить максимум электроэнергии от солнечных батарей в солнечную погоду. Но это не значит, что в облачную погоду невозможно получить электричество. Даже в пасмурную погоду солнечные панели производят небольшое количество энергии. Остатки энергии передаются в аккумулятор. Поэтому и ночью, и даже в дождливую и снежную погоду можно использовать электричество, хранящееся в аккумуляторе.

"Индикаторы аккумулятора показывают, сколько энергии хранится в течение дня. Она там хранится 6 дней. За это время абсолютно точно бывает либо солнечная, либо ветреная погода. То есть, в аккумуляторе всегда есть какое-то количество энергии", - пояснил он.

Помимо солнца, Аскеров также получает энергию из ветра. Для этого он установил ​​ветряную турбину, которая позволяет получать энергию ночью.

Таким образом, фермеры могут получать бесперебойную энергию, используя преимущества современных технологий. Помимо развития скотоводства, фермеры могут снизить затраты, используя альтернативные источники энергии для орошения сельскохозяйственных культур и обогрева теплиц.

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