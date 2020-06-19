Caspian Drilling Company разрабатывает План непрерывности бизнеса в условиях COVID-19

БАКУ/Trend - Азербайджанская Caspian Drilling Company (CDC) разработала План непрерывности бизнеса (ПНБ) в условиях COVID-19, сообщили агентству Trend в компании.

«Мы ощущаем сильное воздействие ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19. Наши буровые установки действуют в Каспийском море, и весь персонал работает там на условиях ротации. В их число входят весь персонал буровой установки, наши местные сотрудники, экспатрианты, персонал компаний, предоставляющих различные услуги, а также персонал нашего клиента. Мы также понимаем, что буровую установку следует рассматривать как закрытую зону, где люди находятся в постоянном контакте друг с другом, поэтому в случае попадания инфекции на буровую установку она будет быстро распространяться среди экипажа. Поскольку многие позиции на буровой установке требуют уникального опыта, специфичного для полупогружных буровых установок, и учитывая, что эти установки в Каспийском море эксплуатирует только CDC, мы должны очень внимательно относиться к состоянию здоровья ее экипажа и препятствовать заражению, иначе работы могут прерваться в связи с отсутствием специалистов для замены», - заявили в компании.

После первых признаков проявления COVID-19 в Азербайджане команда CDC начала работу над Планом непрерывности бизнеса (ПНБ), чтобы разработать процедуры, которые должны помочь компании снизить риск распространения инфекции на своей территории.

«Наши специалисты работали круглосуточно и даже в выходные дни, разрабатывая планы и процедуры для обеспечения непрерывности бизнеса. Что касается головного офиса, мы ограничили количество персонала, ежедневно посещающего офис, до необходимого минимума, все остальные работали на дому и приходили в офис по мере необходимости. Мы приобрели и распределили среди нашего персонала средства индивидуальной защиты, такие как маски, бахилы, дезинфицирующие средства для рук и т.д. Посетители в офис CDC не допускались, не проводились личные встречи, а только посредством видеоконференций, включая внутренние собрания. В рамках нашего Плана и во время видеоконференций с наземным персоналом и сотрудниками буровых установок мы постоянно объясняли, что это необходимые меры, принятые для предотвращения распространения вируса среди сотрудников CDC и их семей в соответствии с разработанным компанией планом и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения», - сообщили в компании.

Как заявили в CDC, все это помогло избежать тесных и частых контактов между людьми: «Строгие правила были введены на контрольно-пропускном пункте, весь персонал должен был проходить через инфракрасную камеру для проверки и регистрации температуры и выявления возможных симптомов COVID-19 в журнале.

План четко регламентирует, как должен вести себя весь персонал, чтобы исключить риск распространения инфекции. Очень важно, чтобы CDC удалось реализовать этот План среди наших клиентов и поставщиков услуг, работающих на нас и наших клиентов, чтобы согласованно соблюдать правила, установленные в нем.

Несмотря на сомнения ряда наших коллег в целесообразности некоторых мер, мы смогли обеспечить их соблюдение. Мы первыми в своей отрасли ввели такие строгие превентивные меры, и гордимся тем, что некоторые другие компании приняли наш План непрерывности бизнеса. Мы следовали призыву Президента Ильхама Алиева, который обратился к народу и объяснил серьезность ситуации и важность предотвращения распространения COVID-19».

По словам представителя компании, реализовать защитные меры на офшорных объектах было гораздо более сложной задачей: "Нам пришлось увеличить длительность смены экипажа с 14 до 28 дней, чтобы люди могли отдохнуть около двух недель дома после 28 дней пребывания в море, а затем пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться обратно в море. Для этого компания арендовала отель в одном из пригородов Абшерона, рядом с побережьем. Критериями выбора отеля были полный контроль над его территорией и помещениями, а также наличие открытого пространства, где люди могли совершать прогулку. Владельцы отеля согласились с тем, что CDC будет управлять отелем, включая уборку, дезинфекцию, подключение к интернету, обеспечение трехразового питания и т.д., а также согласились следовать правилам CDC, установленным в разработанном компанией Плане».

Согласно информации, были введены специальные ограничения для создания так называемой «чистой» зоны на территории отеля. В отличие от других карантинных учреждений, мы разработали план выхода персонала из здания отеля со строгим соблюдением социальной дистанции ​​и в соответствии с установленным графиком прогулок, чтобы не все выходили из своих комнат одновременно. На 12-й день карантина все сотрудники проходят тестирование на COVID-19, поэтому к выходу в море допускается только персонал с отрицательными результатами теста и без каких-либо возможных симптомов инфекции. CDC арендовала и обслуживала гостиницу в течение 1,5 месяцев, и в течение этого времени работала над завершением строительства собственного лагеря на Базе морского снабжения и логистики CDC в Приморске. В начале мая строительство лагеря было завершено, и туда из отеля был переселен весь персонал. Лагерь рассчитан на 160 человек; все комнаты одноместные и оснащены телевидением, подключением к интернету, а также собственным душем и туалетом. Было приобретено наружное спортивное оборудование и установлено в специально выделенной зоне лагеря с учетом рекомендуемых правил социального дистанцирования.

"В отличие от других карантинных учреждений, прогулка по территории лагеря и физические упражнения также были разрешены в соответствии с расписанием для каждой комнаты, и это действительно помогло нашему персоналу пережить 14-дневную изоляцию и сохранить хорошее физическое и психическое здоровье. Наш лагерь имеет собственную прачечную и медицинский пункт, дежурный врач присутствует здесь 24 часа в сутки, а также в лагере есть дежурная скорая помощь на случай необходимости неотложной госпитализации. Мы продолжаем неизменно следовать Плану и время от времени вносим в него некоторые изменения или дополнения, учитывая извлеченные уроки" - отметили в компании.

«Мы делаем все возможное и даже невозможное для обеспечения бесперебойной и эффективной работы нашей компании; мы начали внедрять некоторые новые технологии, учитывая, что наши специалисты могут выходить в море только после двухнедельного карантина, но иногда их услуги могут потребоваться для оказания срочной поддержки в техобслуживании или ремонте буровой установки. Мы приобрели взрывозащитные укрепляемые на голове Wi-Fi видеокамеры дистанционного наблюдения, модернизировали сеть Wi-Fi на наших буровых установках и внедрили на них дистанционное управление работами по техническому обслуживанию и ремонту, что помогает избежать лишних посещений буровых установок нашими специалистами и свести к минимуму потенциальное заражение экипажа буровой установки вирусом. После тестирования этой новой технологии мы также предложили ее внедрение нашим клиентам и субподрядчикам, чтобы они могли оказывать постоянную поддержку буровым установкам», - сообщили в CDC.

Согласно предоставленной информации, в компанию не поступало никаких жалоб от сотрудников; все понимают сложность ситуации и то, что обеспечение безопасности и бесперебойности операций - это единственный способ выжить во время кризиса, обеспечить свои семьи и продолжать вносить вклад в азербайджанскую нефтегазовую промышленность.

«Наш народ осознает необходимость чрезвычайных мер, принятых Президентом Ильхамом Алиевым и правительством против распространения пандемии. До сих пор Азербайджану удавалось бороться с COVID-19 намного лучше, чем ряду других стран, и CDC гордится тем, что вносит свой вклад в эту борьбу. На данный момент на нашей буровой установке не было ни одного случая заражения вирусом, и мы приложим все усилия, необходимые для обеспечения бесперебойной работы нашего бизнеса», - сообщили в компании.