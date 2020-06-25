Saipem назначила Ильхама Эминбейли руководителем азербайджанского филиала

Saipem назначила Ильхама Эминбейли руководителем своего Азербайджанского филиала.

Ильхам Эминбейли родился в 1975-м году. Получил степень магистра по специальности “Управление производством и операциями” Азербайджанской нефтяной академии, а также с отличием окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. К трудовой деятельности приступил в 1995-м году в одной из американских нефтяных компаний, функционирующих в Азербайджане.

На протяжении 19 лет И. Эминбейли работал в дочерней компании SOCAR – BOS Shelf. Последние 12 лет работы занимал должность руководителя финансового департамента компании.

С 2008 года И. Эминбейли также занимается преподавательской деятельностью в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности в рамках программы MBA по дисциплинам “Корпоративные финансы” и “Анализ финансовой отчетности”.

И. Эминбейли поделится своим многолетним опытом с Saipem Azerbaijan, стратегически важным филиалом компании, осуществляющим деятельность в стране на протяжении 25 лет, и возглавит работу Saipem над масштабными нефтегазовыми проектами региона, такими как Азери-Чираг-Гюнешли и Абшерон.

Принимая решение о назначении, Saipem руководствуется инициативой по развитию, трудоустройству и продвижению азербайджанских кадров в рамках крупных нефтегазовых проектов, выдвинутой Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, а также принимая во внимание внушительный профессиональный опыт Ильхама Эминбейли в отрасли.