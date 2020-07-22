ООО «Газахский цементный завод» с целью борьбы с коронавирусом осуществляет поставку в нашу республику 50 аппаратов искусственной вентиляции легких

«Газахский цементный завод» оказывает необходимую поддержку мероприятиям, осуществляемым государством по защите здоровья населения страны и усилению борьбы против коронавирусной инфекции.

С целью оказания поддержки в лечении больных коронавирусом в республике между заводом и турецкой компанией «Meyda Medikal İnşaat Bilişim ve İşletmecilik Sanayi Ticaret A.Ş.» подписан договор. Согласно договору предусмотрена доставка за счет завода в нашу страну 50 единиц современных немецкиx аппаратов искусственной вентиляции легких Lyra x2 и передача их TƏBİB. Для закупки этого оборудования завод заплатил в марте текущего года 1,9 млн евро. В настоящее время 13 аппаратов уже привезены в республику и переданы заводом TƏBİB. В середине августа предусмотрена передача TƏBİB остальных 37 аппаратов для поддержки мер по борьбе с коронавирусом.

Завод и в дальнейшем будет оказывать максимальную поддержку мероприятиям, осуществляемым государством в республике в этом направлении.