Впервые в регионе PASHA Bank внедрил новейшее программное обеспечение по противодействию отмыванию денег NICE Actimize

БАКУ/Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – успешно внедрил современный комплекс программных решений по противодействию легализации доходов, полученных противоправным путем.

Данное программное обеспечение от одного из ведущих мировых разработчиков инструментов для борьбы с различными видами финансовых преступлений – компании NICE Actimize - внедрено PASHA Bank впервые в регионе.

С помощью комплексного программного решения NICE Actimize позволяет банку на еще более высоком уровне обеспечивать защиту совершаемых операций и данных своих клиентов, соответствовать всем ведущим стандартами и практикам по борьбе с легализацией средств, полученных незаконным путем, а также обеспечивать соответствие проводимых операций международным законам и нормам в этой сфере. Реализованные компоненты программного обеспечения NICE Actimize позволяют Банку также снизить операционные затраты, автоматизировать деятельность в данном направлении и обеспечить выявление подозрительных операций физических лиц и организаций на ранних стадиях. Данное технологическое решение также позволяет исключить возможность финансовых потерь в результате мошенничества и избежать санкций со стороны регулирующих органов. Таким образом, внедренное ПО от NICE Actimize эффективно противодействует любым возможным противоправным действиями, связанными с финансовыми средствами и повышает уровень защиты клиентских операций.

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, Стратегия развития банка на период 2018-2020 гг. предполагает реализацию трансформации бизнес-модели PASHA Bank к активному применению высокотехнологичных решений.

«Учитывая это, для обеспечения оперативного реагирования на меняющиеся регулятивные требования и возможные угрозы, финансовым институтам необходимы самые безопасные, надежные, и в то же время гибкие инструменты по противодействию легализации доходов, полученных противоправным путем. Внедрение нового комплексного решения от одного из лидера данной сферы NICE Actimize позволит PASHA Bank еще больше усилить надзор за обеспечением прозрачности финансовых потоков и обеспечить максимальную защиту своих клиентов как в Азербайджане, так и за его пределами».

Отметим, что комплексное решение NICE Actimize внедрено и успешно используется в ведущих финансовых институтах мира, таких как Barclays, Scotiabank, Societe Generale, Union Bank, Brown Brothers Harriman и многие другие. Внедрение программного обеспечения в операционную деятельность PASHA Bank реализовано официальным партнером компании NİCE – турецкой 3-D Bilişim Teknoloji.​