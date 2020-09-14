Посол: Малайзия приветствует все возможные совместные проекты с Азербайджаном (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью Trend с послом Малайзии в Азербайджане Юбазланом Бин Юсофом.

БАКУ /Trend/ - Многие малайзийские компании изучают преимущества сотрудничества с Азербайджаном, сказал Trend посол Малайзии в Азербайджане Юбазлан Бин Юсоф.

”Мы всегда поощряли и продолжаем поощрять малайзийские компании к сотрудничеству с Азербайджаном в различных сферах экономики", - добавил посол.

Он отметил, что при наличии благоприятных условий и имеющихся возможностей, Малайзия приветствует все возможные совместные проекты, а также сотрудничество с обеих сторон.

Посол добавил, что инвестиции Малайзии в Азербайджане в настоящее время сосредоточены на нефтегазовой отрасли. В частности, это взаимодействие с Азербайджаном малайзийской нефтегазовой компании PETRONAS.

"Как глобальная энергетическая и технологическая компания, малайзийская PETRONAS занимается производством широкого ассортимента топлива, смазочных материалов и нефтехимической продукции”, - добавил он.

При наличии определенных условий сотрудничество Малайзии с Азербайджаном в этой области в будущем может быть расширено.

В частности, говоря о сотрудничестве PETRONAS с Азербайджаном, посол отметил, что компания приобрела 15,5-процентную долю в соглашении о разделе продукции «Шах Дениз-2», 15,5-процентную долю в Южно-Кавказской трубопроводной компании, 15,5-процентную долю в холдинговой компании SCPC и 12,4-процентную долю в Азербайджанской газоснабжающей компании (AGSC). Общие инвестиции PETRONAS в Азербайджане на сегодняшний день оцениваются в размере пять миллиардов долларов.

“Мы с нетерпением ожидаем завершения строительства Южного газового коридора (ЮГК), которое находится в финальной стадии, который, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию уже в этом году”, - подытожил посол.

Также, посол сказал о вкладе PETRONAS в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана.

«Малайзийская компания PETRONAS внесла 10 тысяч манатов (5 882 доллара) в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана» , - сказал посол.

“В Азербайджане PETRONAS, как одно из совместных предприятий Консорциума "Шах Дениз", постоянно поддерживает оператора в проведении всех необходимых мер по смягчению воздействия COVID-19 на операционные процессы консорциума”, - отметил посол.

Он сказал, что PETRONAS тесно сотрудничает с соответствующими органами власти Азербайджана в связи с пандемией COVID-19 и будет продолжать осуществлять строгое соблюдение стандартов и придерживаться передовой практики в области здравоохранения, безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Между тем, Малайзия также заинтересована в развитии сотрудничества и в ненефтяном секторе Азербайджана. В частности, это индустрия туризма, альтернативный банкинг, информационные технологии и мультимедиа, а также образование.

Посол отметил, что расширение сотрудничества может способствовать укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами.

Что касается совместного сотрудничества, то посол заявил, что прямое авиасообщение между Малайзией и Азербайджаном станет стимулом для создания транспортного коридора между регионами и поспособствует расширению двустороннего сотрудничества между странами по многим потенциальным направлениям.

“Прямое авиасообщение было бы полезно для растущих экономик наших стран, поскольку это обеспечит связи на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях”, - сказал он.

Еще одним сектором, имеющим потенциал для роста, является туризм. Посол Малайзии подчеркнул, что туристический сектор будет стимулировать взаимодействие между людьми путем социального и культурного обмена, а также способствовать росту двусторонней торговли и экономики.

В целом, говоря о сотрудничестве двух стран, было отмечено, что в связи с диверсификацией экономики Азербайджана, Малайзия очень заинтересована в изучении динамично развивающегося экономического ландшафта страны. Обе страны намерены укреплять существующие отношения.

Также, посол не оставил без внимания нагорно-карабахский конфликт, отметив, что Малайзия полностью поддерживает Азербайджан в деле разрешения нагорно-карабахского конфликта и всегда демонстрировала свою поддержку и солидарность с Азербайджаном на многосторонних форумах в рамках Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Организации Объединенных Наций (ООН).

”Малайзия поддерживает суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана, а также считает недопустимым применение Арменией силы с целью удержания захваченной территории", - добавил посол.

Он отметил, что Малайзия и впредь будет поддерживать международные усилия по немедленному, полному и безоговорочному выводу всех армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

«Малайзия настоятельно призывает правительство Армении выполнить международные обязательства в рамках резолюций Совета Безопасности ООН и прекратить оккупацию территорий Азербайджана, поскольку это является единственным путем разрешения конфликта".

Что касается недавней армянской провокации на границе с Азербайджаном, приведшей к жертвам, в том числе среди гражданского населения, посол добавил, что Малайзия выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавних инцидентов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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