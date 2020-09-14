Азербайджан и Иран обсудили строительство трансграничного автомобильного моста

БАКУ /Trend/ - Состоялась виртуальная встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммадом Эслами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Во встрече также приняли участие представители внешнеполитических ведомств двух стран.



В ходе видеоконференции стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в сфере транспорта.



Как сообщается, в ходе переговоров речь шла о строительстве нового автомобильного моста и пешеходного перехода через Астарачай. Достигнута договоренность об ускорении работы по согласованию проекта Межправительственного меморандума о взаимопонимании с целью создания правовой базы для строительства моста.



Отмечается, что объем двусторонних и транзитных грузоперевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и Ираном в последние годы увеличился. В связи с истечением срока эксплуатации существующего автомобильного моста через Астарачай, возникла необходимость в строительстве нового автомобильного моста и пешеходного перехода через Астарачай в пункте пропуска Астара (Азербайджан) - Астара (Исламская Республика Иран).



На видеовстрече также были обсуждены транспортные отношения между двумя странами, транспортный коридор Север-Юг, проекты, реализуемые в Иране, и развитие грузоперевозок в будущем.

(Автор: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов )