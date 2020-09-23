Али Асадов: Выделенные средства должны расходоваться экономно

БАКУ /Trend/ - Не следует отдавать предпочтение проведению неприоритетных мероприятий, следует оптимизировать затраты в этом направлении, а также сократить ненужные командировки и связанные с ними расходы.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Кабмин, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседание, посвященном проектам государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2021 год и показателей сводного бюджета на ближайшие три года, обсуждению концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития Азербайджана на 2021 год и последующие три года.

"В госбюджете следующего года очень важны и капитальные расходы. Конечно, инвестиционные затраты положительно влияют на экономический рост и занятость. Однако важно повысить прозрачность, экономическую эффективность и прибыльность инвестиционных программ. Неприоритетные инвестиционных проекты должны быть сокращены, выделенные средства должны расходоваться экономно", - сказал Али Асадов.