Бизнес BASF по производству строительной химии теперь называется MBCC Grouр

Группа компаний MBCC Group была создана в результате приобретения бизнеса BASF по производству строительной химии аффилированным предприятием Lone Star, частной инвестиционной компанией. С 1 октября 2020 года MBCC Group начинает свою деятельность. BASF и Lone Star закрыли сделку 30 сентября 2020 года в полночь. Lone Star стал новым владельцем бизнеса. Процесс отделения группы компаний MBCC Group от BASF продолжался в течение последних 18 месяцев, сегодня MBCC Group является полностью самостоятельной организацией.



MBCC Group является одним из ведущих мировых поставщиков строительной химии и предлагает инновационные, экологичные, надежные продукты и решения для строительной отрасли в различных секторах, таких как строительство зданий, сооружений, подземное строительство, новое строительство, а также ремонт и восстановление. MBCC Group входит в число лидирующих мировых поставщиков добавок в бетон и является одним из ведущих игроков на сильно сегментированном рынке строительных систем.

MBCC Group глобально сотрудничает с более чем 30 000 клиентами и деловыми партнерами. Подразделение состоит из примерно 70 юридических лиц по всему миру и насчитывает около 7500 сотрудников и специалистов в области строительства в более чем 60 странах. Глобальная и европейская штаб-квартиры находятся в Мангейме, Германия, с региональными штаб-квартирами в Бичвуде, Огайо, США (Северная и Южная Америка), Дубае, ОАЭ (Ближний ВостокРоссия-Африка) и Сингапуре (Азиатско-Тихоокеанский регион).



Основные бренды MBCC Group: Master Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics® и Watson Bowman Acme®. Они хорошо зарекомендовали себя на рынках и опираются на более чем 100-летнее наследие и опыт в отрасли.



Д-р Йохен Фабрициус назначен генеральным директором.



Новый владелец группы компаний назначил Йохена Фабрициуса на должность генерального директора MBCC Group. Фабрициус по образованию инженер-строитель, он длительное время выстраивает карьеру в строительном секторе и является высококвалифицированным специалистом в отрасли. В последние годы он работал в компании Xella, к которой присоединился в 2014 году сначала в качестве главного операционного директора, а затем, начиная с 2017 года, в качестве генерального директора. До этого Фабрициус 15 лет проработал в консалтинговой фирме McKinsey & Company.



Йохен Фабрициус отметил: “Я очень рад присоединиться к MBCC Group, чтобы в сотрудничестве с сильной глобальной управленческой командой полностью реализовать потенциал компании. В данный момент позвольте мне воспользоваться возможностью поблагодарить всех сотрудников за их усердную работу и самоотверженность, благодаря которым в условиях пандемии, придерживаясь амбициозных сроков, был успешно реализовали план по отделению."



MBCC Group специализируется на инновационных, экологичных решениях и хорошо подготовлена к эре цифовых технологий.



Инновации, являющиеся одним из ключевых факторов развития новой группы компаний, успешно внедряются через сеть глобальных и региональных центров исследований и разработок. В глобальном центре исследований и разработок в Тростберге, Германия, эксперты работают над фундаментальными исследованиями и новыми технологиями бетона, а также разрабатывают новые продукты и процессы в области строительной химии и связанные с ними системные решения. Этот центр служит инновационным звеном MBCC Group в цепи производства добавок в бетон, продуктов для подземного строительства, а также управляет всем портфелем патентов и глобальными технологическими проектами. Региональные центры разработок MBCC Group функционируют в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и в регионе Ближний Восток-Россия-Африка.



«Экологичные и надежные решения — основа портфеля MBCC Group. Сегодня более 35% всех продуктов, предлагаемых группой компаний, отвечают принципам устойчивого развития. Увеличение экономических выгод при одновременном содействии замедлению темпов глобального потепления — один из способов удовлетворения потребностей клиентов, в то же время демонстрирующий и продвигающий наш подход», — говорит д-р Свен Асмус, технический директор MBCC Group.



В сотрудничестве с европейскими клиентами эксперты Master Builders Solutions демонстрируют примеры того, как высококачественная строительная химия позволяет повысить производительность, а также снизить эксплуатационные расходы и выбросы углекислого газа. Прошедшие внешнюю проверку инструменты, например, для анализа жизненного цикла, позволяют количественно оценить полученные преимущества. Более подробная информация доступна по ссылке: www.sustainability.master-builders-solutions.com.



Уверенная тенденция к диджитализации в строительной отрасли также отражена в цифровых продуктах MBCC Group. Имея более 700 BIM-объектов (BIM - технология информационного моделирования зданий) и постоянно растущую базу данных объектов для брендов Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme, Thermotek, Senergy™ и Finestone®, MBCC Group предлагает обширное BIM-портфолио для строительной индустрии. Объекты доступны в нескольких глобальных BIM-библиотеках и базах данных, а вся соответствующая информация и доступ предоставляются на сайте: https://virtual-design.basf.com/global/



В дополнение к BIM-технологиям MBCC Group предлагает различные инструменты подбора и расчета решений, а также и другие цифровые сервисы: одним из примеров является инструмент Online Planning Tool от Master Builders Solutions. Этот инструмент помогает специалистам не только быстро и легко находить правильные решения для своих проектов, но также гибко подстраивается под меняющиеся требования проекта и предоставляет важную информацию на каждом этапе процесса планирования. Более подробная информация доступна на сайте: https://online-planning.master-builders-solutions.com/en/uk



Фотографии для прессы доступны в разделе новостей на нашем глобальном сайте: www.mbcc-group.com

MBCC Group является одним из ведущих мировых поставщиков строительной химии. MBCC Group была создана в результате выделения бизнеса BASF по производству строительной химии из группы BASF. Мы предлагаем инновационные, экологичные продукты и решения для строительной отрасли в различных секторах, таких как строительство зданий, сооружений, подземное строительство, новое строительство, а также для ремонта и восстановления. Наши основные бренды Master Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics® и Watson Bowman Acme® хорошо зарекомендовали себя на рынке. С помощью наших инноваций мы способствуем устойчивому развитию отрасли. MBCC Group состоит из приблизительно 70 юридических лиц по всему миру и насчитывает около 7500 специалистов в области строительства в более чем 60 странах.



Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.mbccgroup.com



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