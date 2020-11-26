Избраны новые члены и председатель Общественного совета Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На очередном онлайн-заседании Общественного совета Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) избраны новые члены и председатель Совета на последующие два года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Председателем Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса был избран председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

В последующие два года в Общественном совете при Агентстве будут представлены 15 предпринимательских ассоциаций и неправительственных организаций, объединяющих в своих рядах сотни предпринимателей.

Выступая на заседании, председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что в этом году, как и во всем мире, пандемия коронавируса создала определенные трудности для бизнес-общественности Азербайджана. Было отмечено, что предприниматели должны вести свою деятельность так, чтобы она соответствовала новым экономическим реалиям и призывам, также было подчеркнуто, что богатый экономический потенциал освобожденных от оккупации территорий открывает новые возможности для бизнеса, в частности объектов МСБ, и предприниматели должны активно участвовать в создании бизнеса на этих территориях. Общественный совет при Агентстве должен осуществлять деятельность в соответствии с требованиями и призывами нового времени.

На заседании был представлен отчет Общественного совета на прошедшие два года, обсуждены мероприятия, которые должны быть осуществлены Советом в последующие годы, а также трудности, с которыми предприниматели сталкиваются из-за пандемии.

Также в онлайн-мероприятии предприниматели отметили, что заинтересованы в восстановлении и организации бизнеса на освобожденных от оккупации территориях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)