Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей (ФОТО)

Всегда уделяющий особое внимание реализации социальных проектов Yelo Bank оказал необходимую помощь еще двум гражданам в рамках Программы Самозанятости обеспечив их всем необходимым для занятия частным предпринимательством

Yelo Bank помог ветерану Карабахской войны Халафову Рамилю и отцу шехида Рагимову Рабилу реализовать свои интересы в животноводстве и открыть собственное дело. В результате Рамиль-бей стал заниматься мелким животноводством, а Рабил-бей стал хозяином фермы.

Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий.

В свою очередь, мы понимаем важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяем особое внимание социальным программам. Мы не только одними из первых присоединились к программе самозанятости, но и продолжим поддерживать реализацию этого проекта.