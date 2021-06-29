БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Бразилия близки к подписанию соглашений по образованию и сельскому хозяйству, сказал Trend посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус.

"У Бразилии есть большие возможности в области передовых технологий. Наши решения, как правило, не являются дорогостоящими, поэтому сейчас мы очень конкурентоспособны на мировом рынке", – отметил посол.

По его мнению, другое возможное направление для сотрудничества между странами – это научные обмены.

"Наш импакт-фактор воздействия (число ссылок на работу со стороны других исследователей) в отдельности составляет около 1 процента, но когда мы делаем совместные публикации с Азербайджаном, этот показатель достигает 3,8 процента. С данной точки зрения это очень хорошее партнерство", – добавил посол.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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