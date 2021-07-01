Азербайджан стал одним из основных импортёров московских продуктов питания по итогам 2020 г.

Объем экспорта АПК из Москвы в Азербайджан в 2020 году составил почти 82 млн долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Азербайджан по итогам 2020 года составил 360 млн долларов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает Trend со ссылкой на Эксперт.

«Россия — основной экспортер шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в Азербайджан. За 2019 год объем экспорта по этим категориям составил более 46 и 12,5 млн долларов США соответственно. Также, мы лидируем по экспорту колбасных изделий и готовых продуктов из мяса — по ним суммарный объем экспорта за позапрошлый год составил почти 14,5 млн долларов США», - рассказал заместитель Мэра.

Чтобы поддержать развивающееся направление, Центр поддержки экспорта «Моспром» организовал участие московских компаний в пищевой выставке, которая проходила с 10 по 12 июня в Баку.

Московские производители смогли презентовать свои компании не только потенциальным партнерам, но и представителям органов власти, а также профильным ассоциациям и объединениям. «Моспром» со своей стороны помогал Московским компаниям в вопросе верификации контрагентов, заинтересованных в московской продукции.

Участию в выставке предшествовала большая аналитическая работа, в том числе консультации по всем вопросам, связанным с экспортом товаров и услуг в Азербайджан, включая актуальный анализ целевого рынка и общую рыночную конъюнктуру. Специалисты Центра «Моспром» поддерживали Московские экспортно ориентированные компании в подготовке к выставке, начиная от адаптации презентационных материалов, и заканчивая детальным изучением конкурентных преимуществ продукции московских компаний, чтобы эффективно провести предпродажные мероприятия и правильный подбор контрагентов.