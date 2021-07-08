СЭЗ Алят – потенциальный будущий флагман азербайджанской экономики

Экономика 8 июля 2021 11:51 (UTC+04:00)
СЭЗ Алят – потенциальный будущий флагман азербайджанской экономики

Географическое положение на перекрестке дорог Азии и Европы, наличие современного международного морского торгового порта в Аляте, обладание крупнейшим торговым флотом на Каспийском море вместе делают Азербайджан важной транзитной частью процесса перемещения евразийских грузопотоков.

Однако Азербайджан не собирается ограничиваться только портовой логистикой и складской деятельностью – стране необходимо продолжать двигаться в сторону диверсификации экономики, а конкретнее, развития ненефтяного сектора.

В марте 2016 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании особой экономической зоны близ поселка Алят, где будут размещаться товары и осуществляться услуги с добавленной стоимостью, то есть, перед отправкой грузов на новые рынки сбыта там планируется производить переработку, частичную сборку, повторную отделку и маркировку, и т.д.

И вот, несколько дней назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ).

Для того чтобы превратить СЭЗ Алят в структуру международного класса, правительство Азербайджана несколько лет назад заключило консультативное соглашение со всемирно известной компанией DP World Group из Эмиратов, обладающей большим международным опытом в области мультимодальных транспортных связей, логистики и организации цепочек поставок.

Компания является одним из крупнейших мировых портовых операторов, обладающих 78 морскими и наземными терминалами в своем портфеле.

DP World подготовила технико-экономическое обоснование, правила, регулирующие особые экономические зоны, и генплан для первой фазы проекта СЭЗ Алят. Она также предложила создать на территории Зоны независимую арбитражную систему, которая будет руководствоваться не только правовой системой Азербайджана, но и международным правом.

Опыт функционирования флагманской структуры DP World – зоны свободной торговли (ЗСТ) Джебель Али (JAFZA), и одновременно главного торгово-логистического хаба на всем Ближнем Востоке – может быть ценным для будущего развития СЭЗ «Алят».

JAFZA была основана недалеко от порта Джебель Али и начала свою деятельность в 1985 году с 19 компаниями.

На данный момент регистрацию бизнеса в JAFZA имеют более 7100 компаний из более чем 100 стран, что обеспечивает около 140 тысяч рабочих мест и привлекает более 20 процентов прямых иностранных инвестиций в ОАЭ. JAFZA вносит вклад в национальную экономику, создавая более 50 процентов всего экспорта эмирата Дубай.

Доля JAFZA в ВВП Дубая составляет 23,8 процента, а объем торговли во фризоне в стоимостном выражении составляет 99,5 миллиардов долларов США, говорится на официальном сайте ЗСТ.

Машины, электроника и электротовары составляют примерно половину от общего объема торговли JAFZA. На нефтехимический и нефтегазовый сектор приходится примерно 16 процентов общего объема торговли, за ним следуют продукты питания и товары повседневного спроса (8%), текстиль и одежда (7%), автомобили и запасные части (6%).

JAFZA внедрила систему цифровой подписи, чтобы документы можно было напрямую отправлять по электронной почте на зарегистрированные адреса электронной почты клиентов.

JAFZA также запустила специальную образовательную программу, которая предоставляет гражданам ОАЭ опыт работы и возможность трудоустройства. Сроки обучения варьируются от 6 до 12 месяцев с ежемесячной заработной платой и возможностью трудоустройства в компаниях, работающих в JAFZA.

Наконец, JAFZA предлагает уникальные стимулы для тех, кто собирается зарегистрировать там бизнес: 100-процентное иностранное владение, нулевой корпоративный налог в течение 50 лет, нулевые импортные и экспортные пошлины, отсутствие налога на доходы физических лиц, неограниченную репатриацию капитала и прибыли, отсутствие ограничений на набор персонала и т.д.

Несмотря на глобальный экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, восстановление и рост объемов международной торговли – дело времени, и решение Азербайджана о создании СЭЗ Алят носит стратегический характер.

Интерес к условиям ведения бизнеса там уже проявили деловые круги Турции, Италии, Эстонии, России, Китая и Австрии.

У СЭЗ Алят есть все шансы стать в будущем одним из флагманов национальной экономики, если в нее удастся привлечь значительные иностранные инвестиции, а это возможно при условии, что там будет создана максимально благоприятная для бизнеса среда, а бюрократические препоны будут сведены к минимуму.

(Автор: Азер Ахмедбейли)

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