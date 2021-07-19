БАКУ/Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR ввела в эксплуатацию высокопродуктивную скважину на месторождении «Булла-Дениз», передает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, геологические работы на месторождении «Булла-Дениз», которое играет важную роль в газоснабжении страны, были успешно реализованы и был открыт фильтр в диапазоне 5878-5865 метров скважины № 123 на месторождении.

Отметим, что в 2017 году на месторождении «Булла-Дениз» пробурена скважина № 123 на глубину 6 132 метров, и на сегодняшний день из нее добыто 104 тысячи тонн конденсата и 472 миллиона кубометров газа. В последнее время в скважине наблюдается естественная убыль до 150 000 кубометров в сутки, и есть необходимость принятия дополнительных мер. В результате эффективной работы скважина введена в эксплуатацию с суточной добычей 120 тонн конденсата и 500 000 кубометров природного газа.

Ожидается, что скважина будет эксплуатироваться до 2041 года. Всего из скважины № 123 ожидается добыча более 700 тысяч тонн конденсата и более 3 миллиардов кубометров газа. Учитывая высокий потенциал скважины, ведутся работы по увеличению добычи.

Месторождение «Булла-Дениз» было открыто в 1975 году. На месторождении добывается около 700 тонн нефтяного конденсата и 3 миллиона кубометров газа в сутки с 13 скважин. В рамках полномасштабного плана разработки месторождения планируется пробурить еще 17 скважин. Ожидается, что из каждой скважины можно будет добывать 100 тонн конденсата и 500 000 кубометров газа в сутки. В настоящее время на месторождении ведется бурение скважины 117 с платформы №6. В 2022 году на месторождении планируется пробурить разведочную скважину для определения нефтегазоносности другого пласта.