В AccessBank продолжается программа летней стажировки (ФОТО)

Продолжается программа летней стажировки AccessBank для студентов 3 и 4 курсов. В рамках этой программы стажировку проходят 17 студентов, обучающихся в различных университетах Азербайджана: ADA University, Азербайджанском Государственном Экономическом Университете, Бакинском Государственном Университете и Бакинском Инженерном Университете. Студенты получили возможность пройти стажировку в AccessBank, пройдя три отборочных тура. Сейчас студенты проходят практику в филиалах банка в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в головном офисе банка – в департаментах финансов, администрации, розничного банкинга, управления рисками и маркетинга.

Зиба Гаджиева, стажер в Финансовом Департаменте AccessBank-а: «Я - студентка Азербайджанского Государственного Экономического Университета. Увидев новость о программе стажировки на странице AccessBank в Facebook, я сразу же подала заявку. Отборочные туры были очень разными. До этого дня я никогда не участвовала в таких интересных интервью - сначала в групповой, а затем в индивидуальной форме. Больше всего в AccessBank-е мне нравится дружеский настрой и атмосфера. Но главное, я каждый день узнаю много нового и ни один из моих вопросов кураторам не остается без ответа.»

Вагиф Акбарлы, стажер в Бухгалтерии AccessBank-а: «Информацию о стажировке я увидел на сайте AccessBank. Уже второй месяц я стажируюсь в бухгалтерии банка. Если в начале у меня были базовые знания бухгалтерской работы, то теперь составление большинства отчетов и выполнение системных операций дается мне с легкостью, ведь вся команда, в которой я прохожу стажировку, охотно отвечает на все мои вопросы и многому учит меня.”

Это первая летняя программа стажировки, которую AccessBank претворяет в жизнь и банк планирует организовать подобные программы и в будущем.