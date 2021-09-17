Поездка на такси со скидкой 10%!

Банк АBB постоянно стремится к расширению возможностей безналичной оплаты в транспортной системе Азербайджана. Новое предложение от Банка позволяет получать скидку при оплате любой картой Visa посредством POS-терминалов АВВ в лондонском такси в размере 10% .

Пользуясь услугами Baku Taxi Service, пассажир может легко оплатить проезд картой Visa, платежным кольцом, мобильным телефоном или часами Garmin с поддержкой системы NFC. 10%-ая скидка доступна при оплате посредством POS-терминалов, установленных в лондонских такси и распространяется на все перечисленные способы оплаты.

Банк АВВ предоставляет широкий спектр возможностей торговым и сервисным площадкам на основе партнерских отношений. Установка POS-терминалов АВВ позволяет предоставлять дополнительные преимущества для своих клиентов. Банк предлагает большие скидки клиентам, осуществляющим платежи в торговых и сервисных точках через POS-терминалы АВВ. Предприниматели, желающие стать партнерами АВВ, могут подать заявку по электронной почте: [email protected]

Ознакомиться со списком карт Visa, предоставляемых банком, можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.