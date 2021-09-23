Азербайджан планирует увеличить ненефтяной экспорт до $2,2 млрд – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует в будущем увеличить экспорт ненефтяной продукции до 2,2 миллиарда долларов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии «Иностранный бизнес в Азербайджане: обзор деловой среды 2021» сказал министр экономики страны Микаил Джаббаров.

«В будущем мы планируем нарастить ВВП страны на четыре процента. Кроме того, экспорт нефти нашей страны является одним из драйверов экономики Азербайджана, в текущем году он вырос на 37 процентов. Также мы планируем в будущем увеличить экспорт ненефтяной продукции до 2,2 миллиарда долларов», - сказал он.

Министр отметил, что в Азербайджане создается ряд электронных платформ для поддержки бизнеса, прозрачного субсидирования и выделения кредитов.

По его словам, за шесть месяцев текущего года налоговые сборы выросли на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 23 процента превышает прогнозы.

Также было подчеркнуто, что освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации создало новые возможности для развития международного сотрудничества страны.

«В настоящее время на освобождённых территориях быстрыми темпами ведутся восстановительные работы, строительство умных городов», - сказал Микаил Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев)