Самый юный изобретатель, представляющий Азербайджан на фестивале “Технофест”

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Ученик IX класса Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева Имран Насибов и преподаватель STEAM Алескер Асадов представляют Азербайджан на фестивале «Технофест-2021», одном из важнейших мировых технологических фестивалей, который проводится в Турции с 21 по 26 сентября. Фестиваль «Технофест» организован при совместной поддержке Турецкого технологического фонда и Министерства промышленности и технологий Турции.

Представленный Имраном макет космической станции «Путь Победы» отличается от нынешних моделей рядом уникальных качеств. Эта модель в первую очередь отличается от других конструкций принципом работы. Конструкция модели является модульной и в исходном состоянии состоит из нескольких сферических частей разного размера. Космическая станция состоит из основного модуля управления, телескопической структурированной системы. Дополнительные сферические части располагаются внутри друг друга при отправке станции в космос. При достижении необходимой высоты срабатывает телескопический структурный механизм, который запускает станцию. В будущем дополнительные модули могут быть интегрированы в общую систему без каких-либо проблем, в зависимости от потребностей. Такая возможность обеспечивается стандартным механизмом подключения, а потребность в энергии полностью удовлетворяется за счёт солнечных батарей, расположенных на главном модуле станции и на модулях земного шара.

Подробная информация: https://www.mtk.edu.az/ru/newsd/71-teknofest2021

Более подробная информация о фестивале "Технофест": https://www.teknofest.org/