Эксперт предупредил о новом виде мошенничества с банковскими картами

Экономика 6 октября 2021 22:57 (UTC+04:00)
Эксперт предупредил о новом виде мошенничества с банковскими картами

БАКУ /Trend/ - В последнее время из зарубежных стран гражданам Азербайджана поступают звонки. Звонящие говорят, что их банковские счета находятся под угрозой.

Об этом сказал Trend эксперт в области ИКТ Фарид Пардашунас.

По его словам, основной целью этих атак были владельцы банковских карт.

"От граждан требуется по возможности предоставить данные банковской карты. Тем самым злоумышленники получают 16-значный код на банковской карте, код CVV и срок действия карты. Горожане думают, что их карты действительно находятся под угрозой", - сказал эксперт.

По его словам, мошенники даже могут звонить с банковских номеров.

"Если мы посмотрим на последние атаки, то увидим, что это были иностранные номера. Иногда с клиентом говорят по-русски. Граждане не должны теряться в это время. К сожалению, когда информация об их банковских счетах передается другой стороне, средства в банке переводятся в иностранный банк. В этом случае государственные органы и банки испытывают трудности с получением этих средств. Потому что преступники уже получили средства и обналичили их. Граждане должны быть осторожны, чтобы не стать жертвами таких кибератак. Владельцы карт не должны предоставлять информацию о карте, независимо от личности другой стороны, даже если сотрудник банка сам звонит. Необходимо обратить внимание на один нюанс. Банки, государственные учреждения и частные организации никогда не запрашивают личную информацию по телефону при общении со своими клиентами. Если банковский счет находится под угрозой, то банк сам технически вмешивается в ситуацию. При необходимости клиент приглашается в банк и проблема выясняется там", - сказал Пардашунас.

"Такое мошенничество называется банковской инженерией. В людях рождаются ложные чувства радости и ложного страха. Например, "вы выиграли в лотерею 50 000 манатов". Пожалуйста, предоставьте данные своей карты, и мы переведем деньги на вашу карту. Примером ложного чувства страха является то, что ваш банковский счет заблокирован и с него были сняты деньги. Под таким предлогом мошенники могут получить ваши данные", - добавил эксперт.

(Автор: Фарид Зохрабов)

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