ОАО "Азерсу" заинтересовано в закупке оборудования для водной инфраструктуры европейского производства

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" заинтересовано в приобретении оборудования для водной инфраструктуры европейского производства.

Об этом сказал во вторник первый заместитель председателя ОАО "Азерсу" Тейюб Джаббаров на азербайджано-немецком форуме на тему "Устойчивое развитие водной инфраструктуры в Азербайджане", сообщает Trend.

По его словам, внедрение и модернизация водной инфраструктуры требует привлечения инвестиций и дополнительного финансирования.

Отметим, что за последние 10 лет в Азербайджане на реализацию ряда проектов в сфере водной инфраструктуры были привлечены финансовые средства семи банков из Германии, Японии, Южной Кореи и некоторых других стран.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)