PASHA Bank о планах по финансированию реализуемых в Карабахе проектов
БАКУ /Trend/ - PASHA Bank готов расширить планы по финансированию проектов, реализуемых в Карабахе.
Об этом сказала в среду директор департамента корпоративного управления и администрации PASHA Bank Гюляр Пашаева на конференции на тему «Финансовые показатели PASHA Bank за первое полугодие».
По ее словам, сегодня PASHA Bank финансирует проекты, реализуемые на освобожденных территориях Азербайджана.
«Мы готовы расширить планы банка по финансированию реализуемых в Карабахе проектов», - отметила Пашаева.
Она также сообщила, что PASHA Bank планирует открыть филиал в Карабахе.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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