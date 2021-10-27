Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана будут только ускоряться – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются и будут только ускоряться.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду в ходе Саммита по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

Министр отметил, что в настоящее время в Карабахе ведутся интенсивные восстановительные работы.

«Накануне, как вы знаете, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли Физулинский международный аэропорт. Восстановительные работы продолжаются, и они будут только ускоряться», - сказал Джаббаров.

Он добавил, что освобождённые территории станут дополнительным драйвером развития экономики Азербайджана и региона в целом.

«Мы продолжаем привлекать к восстановительным работам инвесторов. Кроме того, большой интерес со стороны иностранных бизнесменов проявляется и к свободной экономической зоне в Аляте», - сказал министр.

(Автор: Садраддин Агджаев)