Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Торгово-промышленная палата Дубая подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На 8-м заседании совместной межправкомиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством ОАЭ, состоявшемся 3 ноября в Дубае, азербайджанское Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Торгово-промышленная палата (ТПП) Дубая подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в четверг Trend.

Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и директор управления международных отношений ТПП Дубая Омар Хан.

Меморандум предусматривает поощрение сотрудничества между объектами МСБ двух стран, организацию работы по взаимному обмену информацией в сферах торговли и инвестиционных возможностей, обмен опытом по организации и управлению работой по оказанию услуг объектам МСБ, организацию совместных мероприятий для расширения сотрудничества между объектами МСБ, а также сотрудничество в других направлениях.

(Перевод: Кямаля Сеидова)