Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий - глава ИВ Шамахы

ШАМАХЫ /Trend/ - Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий в стране.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов в понедельник на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

По его словам, в Шамахы реализован ряд проектов в области инноваций и "зелёных технологий".

«Так, мы реализовали проект по созданию электронного портала для обращений граждан в местную исполнительную власть. С его помощью каждый житель нашего района сможет обратиться в ИВ, не посещая ее лично», - добавил Мамедов.

Кроме того, он подчеркнул, что работа данного портала обеспечит прозрачность исполнения обязанностей сотрудниками ИВ, а также позволит вести мониторинг обращений.

«С помощью мониторинга обращений мы сможем проработать частые вопросы для устранения тех или иных пробелов», - сказал глава ИВ.

(Автор: Садраддин Агджаев)