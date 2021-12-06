Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий - глава ИВ Шамахы
ШАМАХЫ /Trend/ - Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий в стране.
Как сообщает Trend, об этом сказал глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов в понедельник на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».
По его словам, в Шамахы реализован ряд проектов в области инноваций и "зелёных технологий".
«Так, мы реализовали проект по созданию электронного портала для обращений граждан в местную исполнительную власть. С его помощью каждый житель нашего района сможет обратиться в ИВ, не посещая ее лично», - добавил Мамедов.
Кроме того, он подчеркнул, что работа данного портала обеспечит прозрачность исполнения обязанностей сотрудниками ИВ, а также позволит вести мониторинг обращений.
«С помощью мониторинга обращений мы сможем проработать частые вопросы для устранения тех или иных пробелов», - сказал глава ИВ.
(Автор: Садраддин Агджаев)