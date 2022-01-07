Оптовые цены на муку в Азербайджане - ТАБЛИЦА (версия 2)
Первая версия 11:24
БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обнародовала информацию по оптовым центрам, розничным ценам и производителям муки, их графику работы, а также контактные телефоны, сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу.
По ее данным, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов была установлена на уровне 35,2- 35,9 маната.
Производители обеспечат продажу муки по указанной цене оптовикам и субъектам предпринимательства, говорится в сообщении госслужбы.
В других торговых точках цены формируется с учетом особенностей последовательности поставок (транспортные расходы, коммерческие надбавки и так далее).
Эта информация будет регулярно обновляться, сообщили в госслужбе.
Цены на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируются не на основе регулируемых тарифов, а на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики, говорится в сообщении.
В информации госслужбы также отмечается, что потребители, столкнувшиеся со случаями манипулирования ценами на рынке муки и хлеба, а также с целью получения соответствующей информации могут обратиться по номеру телефона: (+99412) 599-76-00 и [email protected]
Информация об оптовых торговых точках, ценах и режиме работы производителей муки:
|
Наименование субъектов предпринимательства
|
ИНН
|
Адреса оптовиков
|
График работы
|
Цена на мешок муки в 50 килограммов (манат)
06.01.2022
|
Контактные номера
|
1. ООО Abşeron Taxıl
|
3100856341
|
Абшеронский район, г. Хырдалан, Шамахинское шоссе, дом 4
|
08:00-17:00
|
35,60
|
051-205-45-74
|
2. ООО Anadoluqida
|
2905067311
|
город Сумгайыт, станция Сумгайыт
|
09:00-18:00
|
35,70
|
051-251-46-34
|
3. ООО AVETA
|
1400020411
|
Кюрдамирский район, проспект Баку, 6
|
08:00-17:00
|
35,75
|
25-5-05-79
050-734-78-86
050-200-11-97
|
4. Корпорация Azeri
|
3000012891
|
Шекинский район, Огузское шоссе, 5
|
09:00-18:00
|
35,20
|
055-730-22-77
|
5. СП Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD
|
2300083591
|
город Гянджа, Ул. Н. Нариманова, 1-й переулок, 8А
|
08:30-17:30
|
35,90
|
050-685-18-78
|
6. ООО AZƏRUN MMN
|
1503826661
|
город Баку, Бинагадинский район, Дарнагюльское шоссе, 3105
|
09:00-18:00
|
35,90
|
055-212-62-15
|
7. ООО "Бакинский зерновой терминал"
|
1900326641
|
город Баку, поселок Говсан, ул. Шакира Зиядова, территория морского порта
|
09:00-18:00
|
35,90
|
055-594-13-33
|
8. ООО Delta Qrup C.O MMC
|
1301479871
|
город Сумгайыт, 76-й квартал, 10 D
|
09:00-18:00
|
35,50
|
012-489-83-81/82/83
050-500-10-47
|
9. ООО "Морская мучная промышленность LTD"
|
6000140381
|
город Сумгайыт, поселок Химиков,1 (территория стекольного завода)
|
09:00-18:00
|
35,60
|
050-206-30-49
|
10. ООО Dəvəçi-Dəyirman
|
5000049741
|
Г. Шабран, улица Низами 1
|
09:00-17:00
|
35,40
|
055-675-26-77
|
11. ООО Dəvəçi-Taxıl
|
5000365181
|
Шабранский район, село Агалыг
|
09:00-18:00
|
35,40
|
050-319-17-17
|
12. ООО Gəncə Dəyirman
|
2300252181
|
город Гянджа, улица Химиков, 1
|
08:30-16:30
|
35,85
|
22-257-47-44
050-222-08-20
|
13. ООО Hazartürk LTD
|
2900167641
|
город Сумгайыт, 29 км дороги Баку-Губа 3G
|
09:00-18:00
|
35,60
|
050-206-88-89
|
14.ООО KARAT HOLDİNQ
|
9900000141
|
Абшеронский район, г. Хырдалан, Шамахинское шоссе, 13
Шекинский район, село Гейбюльлаг
|
07:30-15:30
|
35,60
|
050-222-38-36
|
08:00-18:00
|
35,80
|
055-765-57-28
050-278-72-22
|
15. ООО Karmen
|
1000273751
|
Абшеронский район, Шамахинское шоссе, 23
|
09:00-18:00
|
35,60
|
012-342-59-12
050-868-02-02
|
16. ОАО "Баку-зерно имени Надира Гулиева"
|
9900003741
|
город Баку, Бинагадинский район, поселок Дарнагюль, 2096-й квартал
|
09:00-17:00
|
35,60
|
012-567-13-72
|
17. Фирма NEON
|
2300137571
|
город Гянджа, улица Азиза Алиева, 3
|
09:00-18:00
|
35,90
|
050-278-55-95
|
18. ООО Nural
|
1000177971
|
Товузский район, село Абурбейли
|
08:00-18:00
|
35,90
|
051-331-33-03
|
19. ООО Orxan UN
|
2904030891
|
город Сумгайыт, поселок Тагиева, 1
|
09:00-18:00
|
35,60
|
055-227-67-77
|
20. Фирма PAK-NUR
|
7700109741
|
город Хачмаз, улица Гаибова, 1
|
09:00-18:00
|
35,60
|
023-325-57-00
|
21. ООО Qarabağ un
|
1505334091
|
город Баку, Бинагадинское шоссе, 59
|
09:00-18:00
|
35,60
|
050-320-48-07
|
22. Частная фирма Səma
|
1400142451
|
город Баку, Наримановский район, улица Араз, 3
|
09:00-18:00
|
35,60
|
012-511-30-40
070-731-05-91
|
23. ООО Şəmkir Un-Yem
|
8501262411
|
Шамкирский район, поселок Физули
|
09:00-17:00
|
35,90
|
055-205-65-89
|
24. ООО Sünbül 2012
|
7000580191
|
Город Сальян, улица Аловсата Гулиева, 1А
|
09:00-18:00
|
35,90
|
050-203-44-77
|
25. ООО Taxıl AQRO
|
1505099041
|
город Баку, Бинагадинский район, поселок Сулутепе, улица Р. Аллахвердиева, 300
|
08:00-16:00
|
35,60
|
050-545-12-18
|
26. ООО Xırman
|
1400220451
|
город Баку, Бинагадинский район, поселок Баладжары
|
09:00-18:00
|
35,60
|
050-202-72-80
|
27. Джафарли Турал Елмар оглу
|
1602494722
|
город Баку, Наримановский район, поселок Дарнагюль, 3105-й квартал
|
09:00-18:00yanı)
|
35,60
|
077-479-10-62
|
28. Мирзоев Искандер Юсубали оглу
|
1600204702
|
Хызинский район, поселок Гилязы
|
08:00-18:00
|
35,60
|
050-220-40-40
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)