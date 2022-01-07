Оптовые цены на муку в Азербайджане - ТАБЛИЦА (версия 2)

Экономика 7 января 2022 12:44 (UTC+04:00)

Первая версия 11:24

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обнародовала информацию по оптовым центрам, розничным ценам и производителям муки, их графику работы, а также контактные телефоны, сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу.

По ее данным, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов была установлена ​​на уровне 35,2- 35,9 маната.

Производители обеспечат продажу муки по указанной цене оптовикам и субъектам предпринимательства, говорится в сообщении госслужбы.

В других торговых точках цены формируется с учетом особенностей последовательности поставок (транспортные расходы, коммерческие надбавки и так далее).

Эта информация будет регулярно обновляться, сообщили в госслужбе.

Цены на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируются не на основе регулируемых тарифов, а на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики, говорится в сообщении.

В информации госслужбы также отмечается, что потребители, столкнувшиеся со случаями манипулирования ценами на рынке муки и хлеба, а также с целью получения соответствующей информации могут обратиться по номеру телефона: (+99412) 599-76-00 и [email protected]

Информация об оптовых торговых точках, ценах и режиме работы производителей муки:

Наименование субъектов предпринимательства

ИНН

Адреса оптовиков

График работы

Цена на мешок муки в 50 килограммов (манат)

06.01.2022

Контактные номера

1. ООО Abşeron Taxıl

3100856341

Абшеронский район, г. Хырдалан, Шамахинское шоссе, дом 4

08:00-17:00

35,60

051-205-45-74

2. ООО Anadoluqida

2905067311

город Сумгайыт, станция Сумгайыт

09:00-18:00

35,70

051-251-46-34

3. ООО AVETA

1400020411

Кюрдамирский район, проспект Баку, 6

08:00-17:00

35,75

25-5-05-79

050-734-78-86

050-200-11-97

4. Корпорация Azeri

3000012891

Шекинский район, Огузское шоссе, 5

09:00-18:00

35,20

055-730-22-77

5. СП Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD

2300083591

город Гянджа, Ул. Н. Нариманова, 1-й переулок, 8А

08:30-17:30

35,90

050-685-18-78

6. ООО AZƏRUN MMN

1503826661

город Баку, Бинагадинский район, Дарнагюльское шоссе, 3105

09:00-18:00

35,90

055-212-62-15

7. ООО "Бакинский зерновой терминал"

1900326641

город Баку, поселок Говсан, ул. Шакира Зиядова, территория морского порта

09:00-18:00

35,90

055-594-13-33

8. ООО Delta Qrup C.O MMC

1301479871

город Сумгайыт, 76-й квартал, 10 D

09:00-18:00

35,50

012-489-83-81/82/83

050-500-10-47

9. ООО "Морская мучная промышленность LTD"

6000140381

город Сумгайыт, поселок Химиков,1 (территория стекольного завода)

09:00-18:00

35,60

050-206-30-49

10. ООО Dəvəçi-Dəyirman

5000049741

Г. Шабран, улица Низами 1

09:00-17:00

35,40

055-675-26-77

11. ООО Dəvəçi-Taxıl

5000365181

Шабранский район, село Агалыг

09:00-18:00

35,40

050-319-17-17

12. ООО Gəncə Dəyirman

2300252181

город Гянджа, улица Химиков, 1

08:30-16:30

35,85

22-257-47-44

050-222-08-20

13. ООО Hazartürk LTD

2900167641

город Сумгайыт, 29 км дороги Баку-Губа 3G

09:00-18:00

35,60

050-206-88-89

14.ООО KARAT HOLDİNQ

9900000141

Абшеронский район, г. Хырдалан, Шамахинское шоссе, 13

Шекинский район, село Гейбюльлаг

07:30-15:30

35,60

050-222-38-36

08:00-18:00

35,80

055-765-57-28

050-278-72-22

15. ООО Karmen

1000273751

Абшеронский район, Шамахинское шоссе, 23

09:00-18:00

35,60

012-342-59-12

050-868-02-02

16. ОАО "Баку-зерно имени Надира Гулиева"

9900003741

город Баку, Бинагадинский район, поселок Дарнагюль, 2096-й квартал

09:00-17:00

35,60

012-567-13-72

17. Фирма NEON

2300137571

город Гянджа, улица Азиза Алиева, 3

09:00-18:00

35,90

050-278-55-95

18. ООО Nural

1000177971

Товузский район, село Абурбейли

08:00-18:00

35,90

051-331-33-03

19. ООО Orxan UN

2904030891

город Сумгайыт, поселок Тагиева, 1

09:00-18:00

35,60

055-227-67-77

20. Фирма PAK-NUR

7700109741

город Хачмаз, улица Гаибова, 1

09:00-18:00

35,60

023-325-57-00

21. ООО Qarabağ un

1505334091

город Баку, Бинагадинское шоссе, 59

09:00-18:00

35,60

050-320-48-07

22. Частная фирма Səma

1400142451

город Баку, Наримановский район, улица Араз, 3

09:00-18:00

35,60

012-511-30-40

070-731-05-91

23. ООО Şəmkir Un-Yem

8501262411

Шамкирский район, поселок Физули

09:00-17:00

35,90

055-205-65-89

24. ООО Sünbül 2012

7000580191

Город Сальян, улица Аловсата Гулиева, 1А

09:00-18:00

35,90

050-203-44-77

25. ООО Taxıl AQRO

1505099041

город Баку, Бинагадинский район, поселок Сулутепе, улица Р. Аллахвердиева, 300

08:00-16:00

35,60

050-545-12-18

26. ООО Xırman

1400220451

город Баку, Бинагадинский район, поселок Баладжары

09:00-18:00

35,60

050-202-72-80

27. Джафарли Турал Елмар оглу

1602494722

город Баку, Наримановский район, поселок Дарнагюль, 3105-й квартал

09:00-18:00yanı)

35,60

077-479-10-62

28. Мирзоев Искандер Юсубали оглу

1600204702

Хызинский район, поселок Гилязы

08:00-18:00

35,60

050-220-40-40

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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