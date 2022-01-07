Оптовые цены на муку в Азербайджане - ТАБЛИЦА (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обнародовала информацию по оптовым центрам, розничным ценам и производителям муки, их графику работы, а также контактные телефоны, сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу.

По ее данным, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов была установлена ​​на уровне 35,2- 35,9 маната.

Производители обеспечат продажу муки по указанной цене оптовикам и субъектам предпринимательства, говорится в сообщении госслужбы.

В других торговых точках цены формируется с учетом особенностей последовательности поставок (транспортные расходы, коммерческие надбавки и так далее).

Эта информация будет регулярно обновляться, сообщили в госслужбе.

Цены на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируются не на основе регулируемых тарифов, а на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики, говорится в сообщении.

В информации госслужбы также отмечается, что потребители, столкнувшиеся со случаями манипулирования ценами на рынке муки и хлеба, а также с целью получения соответствующей информации могут обратиться по номеру телефона: (+99412) 599-76-00 и [email protected]

Информация об оптовых торговых точках, ценах и режиме работы производителей муки:

Наименование субъектов предпринимательства ИНН Адреса оптовиков График работы Цена на мешок муки в 50 килограммов (манат) 06.01.2022 Контактные номера 1. ООО Abşeron Taxıl 3100856341 Абшеронский район, г. Хырдалан, Шамахинское шоссе, дом 4 08:00-17:00 35,60 051-205-45-74 2. ООО Anadoluqida 2905067311 город Сумгайыт, станция Сумгайыт 09:00-18:00 35,70 051-251-46-34 3. ООО AVETA 1400020411 Кюрдамирский район, проспект Баку, 6 08:00-17:00 35,75 25-5-05-79 050-734-78-86 050-200-11-97 4. Корпорация Azeri 3000012891 Шекинский район, Огузское шоссе, 5 09:00-18:00 35,20 055-730-22-77 5. СП Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD 2300083591 город Гянджа, Ул. Н. Нариманова, 1-й переулок, 8А 08:30-17:30 35,90 050-685-18-78 6. ООО AZƏRUN MMN 1503826661 город Баку, Бинагадинский район, Дарнагюльское шоссе, 3105 09:00-18:00 35,90 055-212-62-15 7. ООО "Бакинский зерновой терминал" 1900326641 город Баку, поселок Говсан, ул. Шакира Зиядова, территория морского порта 09:00-18:00 35,90 055-594-13-33 8. ООО Delta Qrup C.O MMC 1301479871 город Сумгайыт, 76-й квартал, 10 D 09:00-18:00 35,50 012-489-83-81/82/83 050-500-10-47 9. ООО "Морская мучная промышленность LTD" 6000140381 город Сумгайыт, поселок Химиков,1 (территория стекольного завода) 09:00-18:00 35,60 050-206-30-49 10. ООО Dəvəçi-Dəyirman 5000049741 Г. Шабран, улица Низами 1 09:00-17:00 35,40 055-675-26-77 11. ООО Dəvəçi-Taxıl 5000365181 Шабранский район, село Агалыг 09:00-18:00 35,40 050-319-17-17 12. ООО Gəncə Dəyirman 2300252181 город Гянджа, улица Химиков, 1 08:30-16:30 35,85 22-257-47-44 050-222-08-20 13. ООО Hazartürk LTD 2900167641 город Сумгайыт, 29 км дороги Баку-Губа 3G 09:00-18:00 35,60 050-206-88-89 14.ООО KARAT HOLDİNQ 9900000141 Абшеронский район, г. Хырдалан, Шамахинское шоссе, 13 Шекинский район, село Гейбюльлаг 07:30-15:30 35,60 050-222-38-36 08:00-18:00 35,80 055-765-57-28 050-278-72-22 15. ООО Karmen 1000273751 Абшеронский район, Шамахинское шоссе, 23 09:00-18:00 35,60 012-342-59-12 050-868-02-02 16. ОАО "Баку-зерно имени Надира Гулиева" 9900003741 город Баку, Бинагадинский район, поселок Дарнагюль, 2096-й квартал 09:00-17:00 35,60 012-567-13-72 17. Фирма NEON 2300137571 город Гянджа, улица Азиза Алиева, 3 09:00-18:00 35,90 050-278-55-95 18. ООО Nural 1000177971 Товузский район, село Абурбейли 08:00-18:00 35,90 051-331-33-03 19. ООО Orxan UN 2904030891 город Сумгайыт, поселок Тагиева, 1 09:00-18:00 35,60 055-227-67-77 20. Фирма PAK-NUR 7700109741 город Хачмаз, улица Гаибова, 1 09:00-18:00 35,60 023-325-57-00 21. ООО Qarabağ un 1505334091 город Баку, Бинагадинское шоссе, 59 09:00-18:00 35,60 050-320-48-07 22. Частная фирма Səma 1400142451 город Баку, Наримановский район, улица Араз, 3 09:00-18:00 35,60 012-511-30-40 070-731-05-91 23. ООО Şəmkir Un-Yem 8501262411 Шамкирский район, поселок Физули 09:00-17:00 35,90 055-205-65-89 24. ООО Sünbül 2012 7000580191 Город Сальян, улица Аловсата Гулиева, 1А 09:00-18:00 35,90 050-203-44-77 25. ООО Taxıl AQRO 1505099041 город Баку, Бинагадинский район, поселок Сулутепе, улица Р. Аллахвердиева, 300 08:00-16:00 35,60 050-545-12-18 26. ООО Xırman 1400220451 город Баку, Бинагадинский район, поселок Баладжары 09:00-18:00 35,60 050-202-72-80 27. Джафарли Турал Елмар оглу 1602494722 город Баку, Наримановский район, поселок Дарнагюль, 3105-й квартал 09:00-18:00yanı) 35,60 077-479-10-62 28. Мирзоев Искандер Юсубали оглу 1600204702 Хызинский район, поселок Гилязы 08:00-18:00 35,60 050-220-40-40

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)