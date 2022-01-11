Депозит от Yelo Bank "Яркая Победа" теперь с повышенной процентной ставкой!

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank увеличил процентную ставку по вкладу «Яркая Победа», созданному в сотрудничестве с Фондом возрождения Карабаха. Теперь вы сможете инвестировать в депозит «Яркая Победа» по процентной ставке 11% годовых. Основное отличие от традиционных сберегательных продуктов заключается в том, что, открывая сберегательный счет, клиент не только получает процентный доход, но и поддерживает Фонд возрождения Карабаха. Таким образом, 10,5% депозита «Яркая Победа» зарабатывает клиент, а остальные 0,5% перечисляются в фонд с согласия клиента.

Клиентам, желающим поддержать Фонд, Yelo Bank также предлагает и альтернативную возможность. Все пользователи мобильного приложения Yelo могут перевести любую желаемую сумму в Фонд возрождения Карабаха всего в несколько касаний.



Целью депозита «Яркая Победа» является восстановление и реконструкция освобожденных территорий, преобразование Карабаха в сильный регион с устойчивой экономикой, а также стимулирование роста пожертвований в Фонд. В конце срока каждый вкладчик получит сертификат пожертвования от имени Yelo Bank и Фонда Возрождения Карабаха.

Стоит отметить, что проценты по сберегательным продуктам можно получить и через бесплатную пластиковую карту. Минимальная сумма депозита составляет 100 AZN и может быть открыта сроком на 1 год и в неограниченном количестве.

Независимо от суммы, каждое пожертвование является большим вкладом в реконструкцию Карабаха. Наша сила в нашем единстве, и вместе с этой решимостью мы сможем в короткие сроки восстановить то, что было уничтожено врагом. Так сделаем же пожертвования и быстрее восстановим наш Карабах!

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