Халг Банк подвел итоги 2021 года

БАКУ/Trend/ - ОАО "Халг" Банк успешно завершил годовую деятельность, еще раз подтвердив стабильную позицию на банковском рынке в течение 2021 года.

По итогам 2021 года Халг Банк сохранил рыночные позиции по основным финансовым показателям. Так, на конец года, объем активов Банка составил

2 339,39 млн. манатов, объем кредитного портфеля 1 406,98 млн. манатов, объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов 1 543,27 млн. манатов, совокупный капитал 449,18 млн. манатов, чистая прибыль увеличилась на 5,88% , достигнув 27,29 млн манатов. Таким образом, по основным финансовым показателям Халг Банк находится в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

За прошедший год Банк успешно развивал сотрудничество с международными и местными партнерами а также глобальными платежными системами. В соответствии с принятой стратегией развития Банка особое внимание было уделено таким направлениям, как расширение ассортимента продуктов и услуг, сети банкоматов и POS-терминалов, увеличение объема безналичных операций и цифровизация банковских услуг. Система мобильного банкинга XalqOnline с единой платформой для юридических и физических лиц, запущенная в 2021 году, была удостоена награды международного агентства SME Banking Club, как “Лучшее приложение для обслуживания корпоративного сегмента 2021 года”.

В 2021 году Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Халг Банку рейтинг долгосрочных обязательств в местной и иностранной валюте на уровне B2, сохранив при этом прогноз по рейтингу “позитивный”. Агентство утвердило базовый уровень кредитоспособности Банка (Baseline Credit Assessments) на уровне B3, краткосрочный и долгосрочный рейтинг риска контрагента (CR Assessments) в местной и иностранной валюте на уровне B1(cr)/Not Prime (cr).

В рамках осуществляемого Банком культурно-социального проекта «Халг Аманаты» в 2021 году широкой общественности был представлен художественный альбом, посвященный жизни и творчеству художника Шамо Абасова.

В прошлом году Халг Банк отметил 17 летие своей деятельности, по итогам которой еще раз подтвердил свои ведущие позиции в банковском секторе страны. Банк выражает благодарность своим клиентам и партнерам за сотрудничество в 2021 году; успех Банка является итогом совместной деятельности лояльных клиентов и партнеров, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной управленческой политики.