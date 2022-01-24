Страховая компания A-Qroup открыла представительство в Ленкоране (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Страховая компания A-Qroup, продолжая стратегию регионального развития, открывает новое представительство, расположенное в городе Ленкорань.

Расширение сети является одним из приоритетных направлений развития компании. Представительство в Ленкоране будет предоставлять весь спектр услуг и страховых продуктов, разработанных СК A-Qroup как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. Застрахованные будут получать квалифицированную и оперативную помощь при заключении/пролонгации договоров, а также при урегулировании убытков.

На церемонии открытия присутствовали руководители департаментов и отделов основного и регионального офисов во главе с председателем правления СК A-Qroup Абасом Мискярли.

Коллектив СК A-Qroup в городе Ленкорань - это команда опытных страховщиков и ответственных специалистов.

Развитие агентской сети и рост розничных продаж являются стратегическими целями компании. Для достижения поставленных целей СК A-Qroup продолжает увеличивать число офисов в регионах страны. На сегодняшний день компания уже представлена в следующих городах Азербайджана: Баку, Гянджа, Губа и т.д.

Новое представительство СК A-Qroup располагается по адресу: г.Ленкорань, ул. Академика З. Алиевой 96а.

Напомним, что СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке свыше 26 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования и по 3 видам обязательного.