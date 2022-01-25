Строительство нового моста через реку Астарачай будет способствовать росту грузоперевозок - Шахин Мустафаев

АСТАРА /Trend/ - Строительство нового моста между Ираном и Азербайджаном через реку Астарачай будет способствовать росту грузоперевозок.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на церемонии закладки фундамента нового автомобильного моста.

"Отсутствие моста на участке Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) приводит к образованию больших очередей. Строительство нового моста будет способствовать решению проблем с очередями на этом участке. Кроме того, это поспособствует росту грузоперевозок. В течение этого года планируется сдать в эксплуатацию как астаринский терминал, так и автомобильный мост", - сказал Мустафаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)