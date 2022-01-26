AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2021 год

БАКУ/Trend/ - AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнесов, обнародовал финансовые показатели за 2021-й год.

Совокупный портфель банка вырос на 130 млн., и составил 632.5 млн. манат на конец 2021 года, что на 25.8% больше по сравнению с декабрем 2020 годa.

Рост за четвертый квартал 2021 года составил 60.3 млн. манат.

Доля кредитов, предоставленных бизнесу составляет 85%. В 2021 году AccessBank выдал кредитов на сумму 636.6 млн. манатов, что на 285.5 млн. манат или на 81.3% больше по сравнению с 2020 годом. Более половины кредитов пришлись на региональные филиалы.

Депозитный портфель банка вырос на 62.3 млн манат на конец 2021 года и составил 689.8 млн. манат, что на 9.9% больше по сравнению с прошлым годом.

Чистые процентные доходы банка за 2021 год составили 53.7 млн. манат, что на 4 млн. манат или 8.1% больше по сравнению с прошлым годом.

Банк увеличил чистую прибыль на 2 млн. манат в четвертом квартале 2021 года, закончив год с прибылью в размере 1.1 млн. манат.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 79.7 млн. манатов, превышая регуляторную норму (50 млн. манат) на 29.7 млн. манатов.

На конец 2021 года активы банка составляют 932.2 млн. манат, что на 76.3 млн. или на 8.9% больше по сравнению с концом прошлого года.

Коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 71.2%, что выше нормы (30%) в два раза.

Дополнительная информация и детали доступны по ссылке:

https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

Комментируя финансовые результаты работы банка в четвертом квартале 2021 года, Председатель Правления AccessBank Давит Циклаури отметил следующее: «Основной задачей банка на 2021 год было наращивание кредитного портфеля, с чем мы успешно справились. Ежемесячно банк выдает кредиты порядка 5 000 предпринимателям, подтверждая свою приверженность микро и малому бизнесу. Депозитный портфель, показатели ликвидности и в целом операционные показатели показывают стабильно положительную динамику. Мы уверены, что негативные аспекты, наложенные пандемией уже позади и банк продолжит активно кредитовать экономику и улучшать спектр предлагаемых услуг.»

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).