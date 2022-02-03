В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН назвали пути усиления продбезопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Интеграция пахотных земель на освобожденных территориях Азербайджана в национальный севооборот потенциально может улучшить ситуацию с продовольственной безопасностью в стране, сказали Trend в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

По ее данным, в 2021 году был зафиксирован резкий рост мировых цен на продовольствие.

Индекс продовольственных цен FAO в декабре 2021 года составил в среднем 133,7 пункта, что на 25,1 пункта (23,1 процента) больше, чем в декабре 2020 года, говорится в сообщении.

"Это указывает на то, что цены на продукты питания в мире выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие", - сказали в FAO.

По словам представителя организации, в прошлом году этому росту способствовал ряд факторов.

"Разрыв производственно - сбытовой цепочки, неблагоприятные погодные условия, рост цен на энергоносители и высокая стоимость ресурсов, а также неуклонный рост спроса на продукты питания являются одними из основных факторов, ведущих к росту цен на продовольствие", – сказали в FAO.

По прогнозам, цены на продовольствие, вероятно, останутся высокими и в 2022 году, отметили в организации.

"Рост цен на продукты питания вызвал в мире обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность на национальном уровне - это ситуация, при которой государство способно удовлетворять потребности своего населения в продуктах питания на постоянной и стабильной основе", - сказали в FAO.

По словам представителя организации, несмотря на то, что производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане значительно выросло за последнее десятилетие, страна по-прежнему является нетто-экспортером продовольствия.

"Таким образом, рост цен на продукты питания на мировом рынке влияет на внутренние цены на продукты питания и ставит продовольственную безопасность на первое место в повестке дня правительства. Согласно последней информации, предоставленной Госкомстатом Азербайджана, в декабре 2021 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в стране вырос на 2,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,8 процента - по сравнению с декабрем 2020 года", - сказали в FAO.

В организации считают, что повышение производительности в сельском хозяйстве может смягчить негативные последствия влияния мировых цен на продовольствие на Азербайджан, одновременно снижая риски ухудшения ситуации в сфере продовольственной безопасности.

"Кроме того, в 2022-м и в последующие годы включение в национальный севооборот пахотных земель на освобожденных территориях Азербайджана, площадь которых, по оценкам, составляет более 150 тысяч гектаров, потенциально могло бы усилить продовольственную безопасность", - заключили в организации.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @nargiz_sadikh