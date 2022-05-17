Азербайджанские предприятия улучшили свои цифровые навыки - ОЭСР

БАКУ /Trend/ - Более 60 процентов азербайджанских предприятий повысили свои цифровые навыки с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "За пределами COVID-19: продвижение цифровой трансформации бизнеса в странах "Восточного партнерства".

Несмотря на строгий карантин из-за пандемии коронавируса, азербайджанские предприятия продемонстрировали более значительные результаты в развитии цифровых технологий по сравнению со странами с более мягким карантином, говорится в отчете.

Азербайджан в рамках национальных приоритетов социально-экономического развития до 2030 года разрабатывает стратегию экономического и социального развития, включая цифровизацию малых и средних предприятий, указывается в отчете.

Страны "Восточного партнерства" ведут количественное и (или) качественное прогнозирование рабочей силы, которое может поддержать анализ пробелов в навыках, основанный на нехватке или избытке рабочей силы. Однако, по оценкам ОЭСР, только Азербайджан внедрил регулярную количественную модель прогнозирования рабочей силы, говорится в документе.

В нем отмечается, что в Азербайджане национальные стратегии цифровизации сосредоточены на вопросах развития услуг электронного правительства и сектора ИКТ.

В Азербайджане предусматривается принятие некоторых мер для поддержки развития цифровой культуры и осведомленности, цифровых навыков среди студентов, предпринимателей, населения в целом, а также внедрение цифровых решений предприятиями в секторах, не связанных с ИКТ, говорится в отчете.

Азербайджан также планирует разработать Национальную стратегию информационной безопасности и кибербезопасности на 2022-2027 годы, в которой будет предусмотрен механизм отчетности об инцидентах в области кибербезопасности.

"В Азербайджане есть хорошо зарекомендовавшие себя агентства с проверенным послужным списком и давними программами поддержки малого и среднего бизнеса, и перед ними открывается очевидная возможность расширять спектр услуг и предоставлять специализированные инициативы для цифровой трансформации малого и среднего бизнеса за пределами сегмента высокотехнологичных стартапов", - говорится в отчете.

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