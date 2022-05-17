Зангезурский коридор создаст новые возможности в сфере транспорта для всех стран региона - министр

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор создаст новые возможности в сфере транспорта для всех стран региона.

Об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

По его словам, эти работы ведутся не только в области строительства дорог и инфраструктуры, но и в сфере создания объектов социальной инфраструктуры.

«Для расширения государственно-частного партнерства со стороны правительства Азербайджана предоставляются соответствующие проекты для привлечения компаний к их реализации. Также Зангезурский коридор создаст новые возможности в области транспорта не только для нашей страны, но и для других государств региона. Агдамская промышленная зона и «Экономическая зона Аразская долина» создают возможности для ускорения развития освобожденных территорий», - сказал Джаббаров.