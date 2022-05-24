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В Азербайджане может быть внедрена технология переработки пластика - министр

Экономика Материалы 24 мая 2022 18:05
В Азербайджане может быть внедрена технология переработки пластика - министр

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть внедрена технология переработки пластика.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на выставке “Italian Design Day”, посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития, проходящей в Университете АDА.

«Сегодня управление отходами - это мировой тренд. В то же время это большая проблема не только для Азербайджана, но и для всего региона», - сказал Бабаев.

По его словам, возможность внедрения технологии переработки пластика в Азербайджане реальна, и уже проводились дискуссии на эту тему.

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