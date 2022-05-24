Почти вся электроэнергия в Карабахе будет производиться на основе ВИЭ - замминистра

БАКУ /Trend/ - Планы Азербайджана по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Карабахе грандиозны.
Как передает Trend, об этом сказал во вторник замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на выставке “Italian Design Day”, посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития, проходящей в Университете АDА.
«Наши планы по превращению Карабаха в «зеленую» зону, зону
возобновляемых источников энергии масштабны во всех отношениях.
Хочу отметить, что наша стратегия, которую мы разрабатываем уже
давно, повторяется в стратегии ЕС, что очень важно со всех точек
зрения», - сказал Солтанов.
По его словам, стратегия Азербайджана подразумевает, что электроэнергия в Карабахе будет производиться на основе ВИЭ, а использование природного газа будет очень ограниченным.
Замминистра добавил, что в Карабахе будут использоваться самые передовые технологии.