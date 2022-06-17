Халг Банк запускает подарочную кампанию для пользователей «XalqOnline» !

В недавно стартовавшей кампании пользователи, совершившие оплату услуг мобильных операторов, стационарного телефона, коммунальных услуг, телевидения, интернета или оплату за кредит в системе XalqOnline картами Халг Банка на сумму 10 AZN и более получат ценные подарки.

В акции, которая продлится до окончания призового фонда пользователи системы получат бесплатные разговорные минуты, меню ресторанов, скидки на парфюмерию и одежду, на услугу такси, билеты в кино, а также прочие подарки. Подробную информацию об акции и полный список подарков можно посмотреть здесь - https://www.xalqbank.az/ru/bank/bank-in-life/kiv-about-bank/news/khalg-bank-zapuskaet-podarochnuiu-aktciiu-dlia-pol-zovatelei-xalqonline/

Сообщаем, что на следующий рабочий день после совершения оплаты СМС-уведомлением будет отправлен промокод клиенту, с помощью которого можно получить подарок. Кроме этого, дополнительные подарки получат 25 пользователей, которые в период акции совершили наибольшую сумму оплат, а также 25 пользователей, совершивших наибольшее количество транзакций.

XalqOnline - это мобильная банковская система на платформах iOS и Android, которая обслуживает частных и корпоративных клиентов Халг Банка.

Подробная информация о продуктах и услугах доступна на официальных страницах Халг Банка в Facebook и Instagram, на сайте www.xalqbank.az, а также в Информационном центре по номеру 138.