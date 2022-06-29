ЕС продолжит оказывать содействие Азербайджану в управлении водными ресурсами - Петер Михалко

ЗАНГИЛАН /Trend/ - ЕС продолжит оказывать содействие Азербайджану в управлении водными ресурсами.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Trend, сказал в среду глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на полях международной конференции на тему «Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами», которая проходит в «умном» селе Агалы Зангиланского района.

«В мире актуализируется вопрос управления водными ресурсами. ЕС является одним из основных партнеров Азербайджана в этой области. Мы хотим и далее развивать сотрудничество с Азербайджаном, поскольку «зеленая» трансформация является приоритетом нашего сотрудничества, а устойчивое развитие зависит от управления водными ресурсами и доступа к воде», - сказал Михалко.

Глава представительства отметил, что «умное» село Агалы очень впечатляет своей инфраструктурой.

«Я очень рад быть сегодня в Агалы и участвовать в Международной конференции по управлению водными ресурсами. Это очень важная тема. Чрезвычайно рад, что у меня есть возможность впервые посетить эту впечатляющую деревню, где были реализованы современные концепции. Как вы знаете, «умные» деревни и города являются приоритетами для ЕС, и в нашем сотрудничестве с Азербайджаном это одна из пяти флагманских инициатив в рамках экономического и инвестиционного плана», - сказал Михалко.

По его словам, ЕС заинтересован в дальнейшем содействии проектам, которые реализует правительство Азербайджана.