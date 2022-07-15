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Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Экономика Материалы 15 июля 2022 16:02
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Турецкий Albayrak Holding и Бакинский международный морской торговый порт подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает в пятницу Trend, свои подписи под документом поставили генеральный директор порта Талех Зиядов и глава Albayrak Holding Ахмет Албайрак.

Отметим, что основой для сотрудничества с турецким Albayrak Holding стали стратегическое расположение Бакинского порта, его технические возможности и достижения.

В рамках соглашения Albayrak Holding вложит инвестиции в строительство терминала сыпучих грузов Бакинского порта и управление им, а также в управление Ro-Ro-терминалом в целях перенаправления турецкой колесной техники из Центральной Азии в Азербайджан.

Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписано соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
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