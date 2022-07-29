Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 29 июля принял решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 7,75 процента.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний – 6,25 процента.

"С прошлого заседания ЦБА, посвященного денежно-кредитной политике, наблюдалось влияние как понижающих, так и повышающих факторов на фактическую и прогнозируемую инфляцию. Факторами, оказывающими сдерживающее влияние на инфляцию, являются укрепление номинального эффективного курса маната в результате дополнительного удешевления национальных валют в некоторых странах - партнерах, снижение показателей, характеризующих динамику мировых цен на продовольствие в июне, затрат на снабжение и логистику", - говорится в сообщении.

Расширение совокупного спроса может создать условия для переноса возросших в последние годы расходов на внутреннюю инфляцию, отметили в ЦБА.

"Ожидается, что макропруденциальные решения, принятые в целях эффективного регулирования кредитной активности, также окажут понижающее влияние на совокупный спрос. В условиях многостороннего воздействия различных факторов прогноз по инфляции сохранялся практически неизменным. Ожидается, что к концу года инфляция будет ниже нынешнего уровня, в то время как ее текущая динамика сохранится", - говорится в сообщении.