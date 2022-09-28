В рамках ПРООН подготовлены рекомендации для поддержки социальных предприятий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ПРООН (Программа развития ООН) активно работает с азербайджанскими предпринимателями.

Об этом Trend сказала в среду постоянный представитель ПРООН в Азербайджане Чару Бист.

«Рекомендации по политике и экосистеме для поддержки социальных предприятий в Азербайджане разрабатывались в ходе совместных консультаций с азербайджанскими предпринимателями. В обсуждениях участвовали и предприниматели из регионов Азербайджана», - сказала она.

Постпред ПРООН напомнила, что в рамках программного документа, подписанного совместно с правительством Азербайджана, который охватывает период 2020-2025 годов, планируется уделять внимание не только развитию предпринимательства, но и другим важным вопросам, таким как инклюзивный рост, поддержка уязвимых групп, противоминная деятельность, изменение климата и окружающая среда, госуправление и многие другие области.

«Все эти вопросы вносят вклад в общую повестку на период до 2030 года, направленную на достижение Целей устойчивого развития. Мы приложим усилия для того, чтобы достичь всех этих результатов, работая вместе с правительством Азербайджана», - добавила она.