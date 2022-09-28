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В Азербайджане готовится льготный пакет для резидентов экономических зон

Экономика Материалы 28 сентября 2022 16:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане готовится льготный пакет для резидентов экономических зон

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию экономических зон Азербайджана готовит специальный льготный пакет для резидентов промышленных зон освобожденных территорий.

Об этом сказал глава департамента Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эмиль Гаджиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в пакет включены такие льготы, как снижение тарифов на коммунальные услуги, кредитных ставок, а также субсидирование.

«Предложения по расширению льгот для резидентов находятся на стадии разработки. Мы ожидаем, что к вышеуказанным льготам будет добавлен также ряд других поощрений», - добавил Гаджиев.

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