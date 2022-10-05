Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ночь на 5 октября в аэропорту Самарканда приземлился первый рейс «Азербайджанских Авиалиний», вылетавший из Баку. Самолет национального перевозчика традиционно был встречен водной аркой, передает Trend со ссылкой на AZAL.

Рейсы в Самарканд, жемчужину Узбекистана и один из древнейших городов мира, будут выполняться два раза в неделю в рамках зимнего расписания.

Отметим, что с конца сентября частота рейсов «Азербайджанских авиалиний» из Баку в столицу Узбекистана Ташкент увеличена до 5 раз в неделю.