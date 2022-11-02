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Рост температуры воздуха привел к снижению водных запасов в Азербайджане - замминистра

Экономика Материалы 2 ноября 2022 12:57 (UTC +04:00)
Рост температуры воздуха привел к снижению водных запасов в Азербайджане - замминистра

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend - Снижение запасов воды, рост числа ветреных дней, лесные пожары отрицательно повлияли на экологическую составляющую в Азербайджане.

Об этом сказал в среду заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в ходе панельной сессии на тему «Определение новых способов ускорения «зеленой» трансформации в Азербайджане», передает Trend.

По его словам, за последние сто лет средняя температура воздуха в Азербайджане выросла на 3-4 градуса, а запасы воды сократились на 15 процентов.

«Учитывая это, министерством созданы соответствующие комиссии, которые ведут работу в направлении сохранения запасов водных ресурсов, а также создания новых водных источников. Также в целях обеспечения охраны природных ресурсов мы активно применяем чистые и «зеленые» технологии», - сказал Керимов.

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