Рост температуры воздуха привел к снижению водных запасов в Азербайджане - замминистра

БАКУ /Trend - Снижение запасов воды, рост числа ветреных дней, лесные пожары отрицательно повлияли на экологическую составляющую в Азербайджане.

Об этом сказал в среду заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в ходе панельной сессии на тему «Определение новых способов ускорения «зеленой» трансформации в Азербайджане», передает Trend.

По его словам, за последние сто лет средняя температура воздуха в Азербайджане выросла на 3-4 градуса, а запасы воды сократились на 15 процентов.

«Учитывая это, министерством созданы соответствующие комиссии, которые ведут работу в направлении сохранения запасов водных ресурсов, а также создания новых водных источников. Также в целях обеспечения охраны природных ресурсов мы активно применяем чистые и «зеленые» технологии», - сказал Керимов.