Получайте призы за бесконтактные оплаты картами ABB Mastercard

Банк АВВ совместно с международной платежной системой Mastercard запустил кампанию. С 7 декабря по 10 января клиенты, совершившие наибольшее количество бесконтактных платежей на сумму не менее 10 манатов картами Mastercard посредством NFC Token (Apple Pay, Google Pay, ABB mobile, Garmin), получат следующие призы:

С 1 по 3 места: iPhone 13

С 4 по 8 места: Apple Watch Series 7

С 9 по 15 места: Samsung Watch Active 2

С 16 по 30 места: Samsung Galaxy Buds Pro

С 31 по 50 места: Xiaomi Mi Band

К данной кампании могут подключиться все держатели карт АВВ. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://gift.abb-bank.az/ru, указав свой номер мобильного телефона и FİN.

В течение дня по одному объекту торговли учитываются первые 3 успешные операции с максимальными суммами. Один и тот же участник может стать победителем только один раз. В ходе кампании учитывается количество транзакций, совершенных только картами АВВ Mastercard. В том случае, если у двух и более клиентов одинаковое количество транзакций, то предпочтение отдается клиенту с наибольшим оборотом. Условия данной кампании не относятся к отменённым транзакциям или оплатам.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.