Азербайджан изучил передовой зарубежный опыт поддержки и развития МСБ

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса изучило передовой опыт поддержки и обслуживания МСБ в пятнадцати странах.

Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

По его словам, агентство заинтересовано в реализации сотрудничества местных предпринимателей с зарубежными коллегами.

«В этих целях было подписано 24 документа с различными учреждениями, и проведено семь международных мероприятий. Также хочу отметить, что наше агентство стало членом двух международных организаций в сфере малого и среднего предпринимательства», - сказал он.

Орхан Мамедов добавил, что агентство в 2022 году провело бизнес-оценку 50 различных инвестиционных проектов.