Агентство пищевой безопасности Азербайджана о совместных с ФАО проектах

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) реализовывают ряд совместных проектов в области обеспечения пищевой безопасности.

Об этом сказал глава аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов в ходе регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Trend.

По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает в этом направлении с турецким офисом ФАО.

«ФАО поддерживает нашу страну в вопросах по стандартизации, что необходимо при импортно-экспортных операциях. Также, мы ведем совместную борьбу с вредителями, разрабатываем совместные лаборатории и реализовываем ряд других проектов», - сказал он.

Он отметил, что агентство в сотрудничестве с ФАО создало соответствующее законодательство, которое позволило разработать базу пищевой безопасности Азербайджана в соответствии с международными стандартами.

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