Azer Turk Bank успешно завершил прошедший год

БАКУ/Trend/ - Активы государственного Azer Turk Bank на 1 января 2023 года составили 965,2 миллиона манатов, увеличившись на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кредитный портфель банка составил 316 миллионов манат, что на 40% больше, чем в прошлом году.

За отчетный период доходы банка увеличились на 95% и составили 69,2 миллиона манат, расходы - 58,1 миллиона манат.

В 2022 году банк заработал чистую прибыль в размере 11 миллионов манат, что во много раз превышает показатель предыдущего периода. Следует отметить, что Azer Türk Bank, основанный в 1995 году, впервые за время своей деятельности достиг такой суммы чистой прибыли.

Совокупный капитал банка увеличился на 23% и достиг 63,2 миллиона манат.

Объем совокупных обязательств банка находится на уровне 896 миллионов манат, увеличившись на 155%.

По сравнению с прошлым годом, в банке было размещено в два раза больше депозитов, в размере 89,4 миллиона манатов. Всего банк привлек депозиты на сумму 341 миллион манат.

Рентабельность активов банка (ROA) составила 1,6%, рентабельность собственного капитала (ROE) увеличилась многократно и составила 22%.

За прошедший год были запущены ApplePay и MC MoneySend (операции Card to Card на MC карты зарубежных банков). В то же время в 2022 году стартовали проекты членства в международных платежных системах Visa Direct, Tap2Phone, JCB и UnionPay.

За прошедший год Банк запустил 5 инновационных филиалов, а одно отделение было реконструировано согласно цифровой концепции.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2022 года Открытое Акционерное Общество «Azər-Türk Bank» перешло в управление Азербайджанского Инвестиционного Холдинга.