БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлена цифровая карта по созданию «умных» городов и сел.

Об этом, как сообщает Trend, сказал заместитель руководителя Агентства аграрных услуг Анар Азимов в среду в ходе мероприятия, посвященного реализации программы технической помощи Азербайджану.

Анар Азимов отметил, что концепция «умных» городов сел Азербайджана включает в себя разработку «умной» инфраструктуры и услуг, социальной занятости, «умного» менеджмента и других инструментов.

По его словам, в Карабахе правительство Азербайджана приступило к реализации этой концепции и сегодня ведущие страны мира, в том числе Европейский союз, заинтересованы в применении нашего опыта.

«На сегодня ведутся работы по оценке и разработке инструментов по созданию «умных» городов и сел в том или ином регионе Азербайджана. Также, мы оцениваем инвестиционные планы и возможности. После реализации названных и других работ, будет подготовлена соответствующая цифровая карта», - сказал он.

Азимов добавил, что реализация проектов «умных» городов и сел позволит Азербайджану улучшить инвестиционную среду, расширить технические возможности страны.